Internews24.com - Infortunio de Vrij, sospiro di sollievo in casa Inter: le condizioni del difensore dopo il forfait di ieri nel riscaldamento!

Leggi su Internews24.com

di Redazionedediin: ledelildinel! Ecco come staL’rimediato da Stefan dedurante ilprepartita diFeyenoord aveva fatto suonare l’allarme tra lo staff medico nerazzurro, che già sta facendo i conti con gli infortuni di Zielinski, Zalewski, Darmian e Dimarco. Per via di un fastidio riscontrato dal centrale olandese durante il torello, l’ex Lazio ha alzato bandiera bianca dandoper il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. Così al suo posto Simone Inzaghi ha schierato Francesco Acerbi.Secondo Sky Sport, in attesa di conferme dagli esami previsti per domani, Inzaghi e la squadra nerazzurra possono tirare undirelativamente alledi Stefan de