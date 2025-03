Internews24.com - Infortunio Cuadrado, arriva l’esito degli esami strumentali. Condizioni e tempi di recupero

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper quanto riguarda l’esterno dell’Atalanta.diL’unico neo di Juve Atalanta, contesto dove i nerazzurri erano riusciti a vincere addirittura per 0-4, è stato l’di Juana fine primo tempo causa un risentimento muscolare al flessore destro. Domenical’Inter in una sfida che si preannuncia infuocata e dove le due squadre vorranno dare il massimo e ottenere il massimo visto la posta in palio. La lotta scudetto è ancora aperta e nulla è deciso dunque ogni partita da ora in avanti sarà fondamentale così come lo sarà ogni passo falso.oggi al Centro Bortolotti di Zingonia si è sottoposto ad ulteriori, e il risultato è il seguente.Juanha riscontrato una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale destro: tre settimane di stop.