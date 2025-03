Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao, nuovi aggiornamenti dopo la doppia seduta odierna. L’esterno portoghese lavora ancora a parte: le ultime sulle sue condizioni

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: ledelverso la prossima trasferta di FirenzeLa Juve è tornata in campo agli ordini di Thiago Motta per preparare la trasferta con la Fiorentina, in programma domenica prossima alle ore 18.00.alla Continassala figuraccia di domenica contro l’Atalanta.Come appreso da Juventusnews24, Franciscoanche oggi hato a. Decisivi saranno i progressi dei prossimi giorni per capire seè recuperabile per la trasferta di Firenze.Leggi su Juventusnews24.com