Sbircialanotizia.it - Infortuni, Aifos: “Per una azienda su due manca la valutazione dei rischi, delle molestie e delle violenze

Leggi su Sbircialanotizia.it

La questione di genere ha un impatto significativo anche sulla salute e sulla sicurezza nei contesti lavorativi. In particolare, le donne affrontano problematiche più gravi, come abusi,e violenze nei luoghi di lavoro. L’, l’associazione italiana di riferimento per operatori e formatori nel campo della sicurezza sul lavoro, ha condotto un’indagine su un campione . L'articolo: “Per unasu dueladeiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.