Juventusnews24.com - Infortunati Juve: novità su Savona, Rouhi e Conceicao. Cosa filtra verso la trasferta di Firenze. Ultimissime

di Marco Baridon: lesu. Ultimi aggiornamenti sulle loro condizioniDoppia seduta alla Continassa per lantus di Thiago Motta, che continua a preparare ladi Serie A con la Fiorentina in programma domenica alle ore 18.00. Arrivano aggiornamenti anche sul fronte.Come appreso dantusnews24,hanno lavorato ancora a parte nei campi del JTC. I tre calciatori bianconeri rimangono in dubbio per Fiorentinae saranno valutati nei prossimi giorni.Leggi suntusnews24.com