Infortunati Juve, cresce la fiducia: Thiago Motta conta di recuperare questi tre calciatori per la Fiorentina! Il punto

Archiviata la clamorosa sconfitta all'Allianz Stadium contro l'Atalanta per la Juventus è già arrivato il momento di voltare pagina e di pensare al prossimo impegno in campionato contro la Fiorentina. In vista di questo match la Juve potrebbe recuperare tre giocatori: oltre Savona e Rouhi, cresce infatti la fiducia per Conceicao. Il portoghese corre verso la panchina e un impiego part-time a Firenze, come scrive la Gazzetta dello Sport.