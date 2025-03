Ilnapolista.it - Infantino regala i Mondiali alla beatificazione di Trump, tipo Mussolini nel 1934 (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

nella stessa stanza ad organizzare iamericani del 2026. E cosa potrebbe mai andare storto. Se ilaveva anticipato l’argomento con una meravigliosa vignetta in cui David Squires descrive i due come sovrapponibili per le cose che fanno e dicono (maè solo un suddito di) – questa – poi ci torna più seriamente con un’analisi di Leander Schaerlaeckens. Appuntita come solo all’estero siamo abituati a leggerne.“Entrambi gli uomini erano nel loro elemento. Uno, Donald, ha ricevuto una genuflessione da leccapiedi. L’altro, il presidente della Fifa Gianni, ha avuto l’occasione di crogiolarsi nella vicinanza del vero potere.lo ha affettuosamente definito “Il re del calcio, credo, in un certo senso”. Il loro potrebbe essere un matrimonio di convenienza, ma sembra essere molto felice”.