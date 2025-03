Inditex registra un utile netto record di 586 miliardi di euro nel 2024-2025

Quotidiano.net - Inditex registra un utile netto record di 5,86 miliardi di euro nel 2024-2025

Il colosso tessile spagnolohato undi 5,86dinell'anno fiscale- dal 1 febbraio delal 31 gennaio- pari a un incremento del 9% rispetto all'anno precedente, ha informato la compagnia in un comunicato. Il gruppo presieduto da Marta Ortega, proprietario di marchi come Zara, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius, ha realizzato un fatturato di 38,6di, pari al 7,5% in più che nell'esercizio precedente, con un'evoluzione "molto soddisfacente" sia del commercio online che nei punti vendita in tutti i formati. I risultati- per il terzo anno consecutivo - sono in linea con le attese degli analisti, anche se più moderati nel ritmo di crescita rispetto agli anni precedenti. L'Ebtida è aumentato dell'8,9% raggiungendo i 10,7di