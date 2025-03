Ilfoglio.it - Indipendenza sì, ma graduale. In Groenlandia vincono gli indipendentisti non trumpiani

Da un 38enne produttore di foraggi leader di un partito di sinistra ecologista che voleva l’il prima possibile a un 33enne ex-campione di badminton leader di un partito social-liberale per cui invece preferibbe che l’arrivasse il più gradualmente possibile e mantenendo legami con la Danimarca. Questo è il cambio di leadership inin seguito alle elezioni di ieri, anche se il primo ministro uscente Múte Bourup Egede e il vincitore Jens Frederik Nielsen hanno in comune l’aver risposto a Trump che l’isola “non è in vendita”. Approccio differente rispetto al partito Naleraq, che è l’altro vincitore, e che invece pur senza sponsorizzare apertamente l’idea dell’annessione agli Stati Uniti vede con favore l’interesse di Washington come spinta a recidere i legami con Copenaghen.