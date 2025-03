Sportnews.eu - Indian Wells, Rune batte Tsitsipas e approda ai quarti: anche Berrettini e Sonego ai quarti nel doppio

Sfida tra i campioni, ieri il danese ha battuto il greco,ndo aidi finale: bene la coppia azzurra.Sul Campo 1 degli ATPse le sono date di santa ragione, ma alla fine, il danese Holgerha trionfato contro il greco Stefanos, sovvertendo i pronostici che davano lo stesso, numero nove ATP, in finale contro lo spagnolo Alcaraz. E invece, adre aidi finale del torneo californiano sarà, numero quattordici nel ranking ATP.Stretta di mano tra i tennisti(Sportnews.eu)tornerà in campo domani sera, contro l’olandese Tallon Griekspoor, reduce dalla vittoria contro il giapponese Yosuke Watanuki. Il danese ha vinto per la quarta volta contro il greco, dopo aver fatto fuori Zverev e Mpetshi Perricard, evidenziando una forma fisica eccezionale e un periodo incredibile.