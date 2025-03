Quotidiano.net - Indennità di malattia per pensionati con nuovo lavoro: chiarimenti dall'Inps

L'diè riconosciuta anche aiche attivano unrapporto didipendente: lo chiarisce l'con una circolare spiegando che questi soggetti sono tenuti al pagamento dei contributi per lae quindi hanno diritto, qualora malati, alla corrispondente prestazione economica. "Le vigenti disposizioni normative - si legge - consentono ai titolari di un trattamento pensionistico di iniziare unrapporto didipendente, sia pure con limitazioni dovute al regime di incumulabilità, assumendo così lo status di pensionato lavoratore. Fanno eccezione i titolari di pensione di inabilità. Per i lavoratori dipendenti già titolari di un trattamento pensionistico, non sussiste alcuna deroga al generale obbligo di versamento della contribuzione perche, pertanto, rimane un onere a carico del datore di, ove previsto, in relazione al settore di appartenenza del medesimo e alla qualifica del lavoratore.