Indennità di malattia e visite fiscali 2025 | tutte le informazioni dell’Inps

L’diè un sostegno economico riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata in caso di temporanea incapacità lavorativa dovuta a motivi di salute. Fondamentali per il riconoscimento del contributo sono lemediche di controllo, che hanno lo scopo di verificare l’effettiva condizione di inabilità. Le cose da sapere.diper lavoratori dipendentiIl portale Inps.L’previdenziale è riconosciuta ai lavoratori dipendenti quando un evento dine determina l’incapacità temporanea al lavoro nella mansione specifica.diper lavoratori dipendenti: a chi spettaL’spetta, in presenza di specifici requisiti, a operai del settore industria; operai e impiegati del settore terziario e servizi; lavoratori dell’agricoltura; apprendisti; disoccupati; lavoratori sospesi dal lavoro; lavoratori dello spettacolo; lavoratori sportivi subordinati – dilettanti e professionisti – iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi; lavoratori marittimi.