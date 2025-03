Indagine sul verde pubblico | anche il X Municipio sotto la lente della Procura

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 12 marzo 2025 – “Siamo fiduciosi che gli approfondimenti ordinati dallasulle condizioni delromano faranno piena chiarezza su quanto sta accadendo in città da anni”. A darne notizia è il capogruppoLega capitolina Fabrizio Santori, autore dell’esposto allasulle condizioni delromano, che spiega come non “si sia riusciti a sapere con esattezza il numero degli abbattimenti di alberi, la reale gravità delle malattie che li avrebbero colpiti e quanti ne siano stati effettivamente sostituiti e con quali cure, visto che molti giovani esemplari, abbandonati nel degrado, sono già morti”Uno scempio – prosegue Santori – perpetrato ovunquecon potature eccessive, eseguitedue volte sugli stessi alberi, che ne pregiudicano lo stato di salute e sono vietate in periodo di ripresa vegetativa e nidificazione.