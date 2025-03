Quotidiano.net - Incubo dazi, Borse a picco. L’analisi di Cottarelli: “C’è il rischio recessione”

Quando a metà pomeriggio il presidente dell’Ontario ha annunciato la sua marcia indietro sull’aumento del 25% dei costi dell’elettricità fornita agli Usa e il presidente americano Donald Trump ha spiegato che non attuerà il raddoppio deisui prodotti canadesi, più di un analista americano ha tirato un sospiro di sollievo. Fino al giorno prima, infatti, l’escalation dei costi economici avviata dal nuovo inquilino della Casa Bianca aveva avuto l’effetto di una bomba su Wall Street. E le schegge, in quei casi, si sa, arrivano in fretta anche oltreoceano. Tutte in rosso ieri leeuropee, da Milano (-1,38%) a Parigi (-1,31%), da Francoforte (-1,29%) a Londra (-1,21%). Ai titoli delle auto, tra cui spicca Stellantis (-6%): male anche Volkswagen (-3,2%), Mercedes (-2,5%), Porsche (-2,8%), Bmw (-1,9%), Ferrari (-1,6%).