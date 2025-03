Lanazione.it - Incontro pubblico e questionario: Cascina illustra il nuovo Piano Operativo Comunale

Leggi su Lanazione.it

(PI), 12 marzo 2025 –online per il. Per i cittadini e i professionisti arriva l’opportunità per conoscere e confrontarsi sul futuro urbanistico del Comune di. Martedì 18 marzo dalle 17.30 alla Biblioteca“Peppino Impastato” disi terrà il primodedicato alle varie tematiche connesse al procedimento di formazione del. Si tratta di un evento aperto a tutti, durante il quale saranno discussi gli obiettivi posti nel documento di avvio del procedimento del; si parlerà inoltre delle cosiddette varianti anticipatorie e sarà presentato il lavoro sulGenerale del Traffico Urbano (PGTU). A oggi siamo nel vivo della fase di elaborazione dele l’sarà un’occasione di approfondimento e spunto per il lavoro di redazione che stanno conducendo gli uffici comunali congiuntamente ai tecnici incaricati.