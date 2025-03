Bergamonews.it - “Incontriamo il jazz” arriva a Bergamo: un’occasione didattica per i più giovani

. “il: un ciclo di appuntamenti didattici per far conoscere ai piùun linguaggio musicale ricco di contenuti artistici e portatore di messaggi universali di dialogo fra culture diverse. Si tratta di un’iniziativa nata dalla collaborazione trae il Centro Didattico Produzione Musica Europe a cui hanno aderito ventiquattro istituti scolastici di città e provincia; si svolgerà all’Auditorium di Piazza della Libertà da martedì 18 a giovedì 20 e poi di lunedì 24 marzo. Sono state coinvolte ottantaquattro classi per un totale di millenovecento alunni.“La sezione educational direalizzata dal Cdpm è uno tra progetti più importanti nel panorama nazionale dei festival. È innanzitutto il primo in Italia. La prima edizione risale infatti al 1990 e in questi anni più di trenta mila studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio hanno scoperto così ile l’improvvisazione – afferma Claudio Angeleri, Presidente del Cdpm -.