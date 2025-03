Incognita Kolo Muani nuovo ribaltone Juventus

Leggi su Sportface.it

Nella crisi dellaviene coinvolto anchee per il francese c’è un’in più con cui fare i contisi è fermato. Non sarà certo il principale dei problemi delladopo il pesantissimo 4-0 subito all’Allianz Stadium dall’Atalanta. Ma è un dato, che fin quando la vena realizzativa inaridita del francese non ha inciso sui risultati della squadra, almeno in campionato, è passato un po’ in secondo piano (peraltro nelle tre vittorie di fila in A prima del tonfo contro Gasp, c’è stato un assist in occasione della vittoria sull’Inter). Ma l’uscita dalla Champions e quella ancora più clamorosa dalla Coppa Italia (ai rigori con l’Empoli), prima del tracollo con l’Atalanta in campionato, fanno sì che anche il digiuno di Randal cominci ad acquisire il suo peso.