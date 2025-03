Romadailynews.it - Incidente sulla Nomentana: muore uomo di 48 anni

Un drammaticomortale si è verificato alle 7:30 di mercoledì 12 marzovia, all’altezza del chilometro 16, nella zona di Colleverde, a Roma. A perdere la vita undi 48, italiano, che stava percorrendo la strada in sella a una moto Suzuki. Per cause ancora in fase di accertamento, il motociclista ha impattato violentemente contro una Dacia Duster, il cui conducente, un 36enne, è rimasto coinvolto nell’.Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava viaggiando in direzione di Roma. Sul posto sono intervenuti immediatamente tre pattuglie della Polizia Locale del gruppo III Nomentano, che ora dovranno chiarire la dinamica dell’. Il conducente dell’auto è stato trasportato presso il Policlinico Umberto I per gli accertamenti di rito.