Thesocialpost.it - Incidente spaventoso in Italia, c’è un morto: traffico bloccato, lunghe code e strade chiuse

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia nella mattinata di mercoledì 12 marzo a Roma, quando un uomo ha perso la vita in unstradale. La vittima, che viaggiava a bordo di una moto, è rimasta coinvolta in uno scontro con un’auto sulla via Nomentana, al chilometro 16.fatale sulla NomentanaNonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’uomo, che pare stesse procedendo in direzione Roma, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale del gruppo III Nomentano. Le autorità ora stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’in tiltL’ha causato pesanti disagi alla circolazione, con rallentamenti significativi lungo la via Nomentana. Atac ha comunicato che le vetture della linea bus 337 sono state deviate in entrambi i sensi sulla via Nomentana bis.