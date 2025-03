Avellinotoday.it - Incidente ad Avella, scontro tra due auto in via Garibaldi

Leggi su Avellinotoday.it

Unstradale si è verificato oggi, mercoledì 12 marzo, poco dopo mezzogiorno, ad, precisamente in via, dove duevetture, una Mercedes e una Fiat Punto, sono rimaste coinvolte in una violenta collisione.Intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsiSubito.