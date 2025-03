Ilgiorno.it - Inchiesta Urbanistica, botta e risposta fra Sala e Fratelli d’Italia dopo la protesta in aula

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 12 marzo 2025 – L’affondo è durissimo. Al sindaco Giuseppenon è proprio andato giù il momento in cui, lunedì in Consiglio comunale, il capogruppo diRiccardo Truppo ha buttato in un cestino diversi atti comunali: “Ieri (lunedì, ndr) è stata una giornata difficile e dura – premette il primo cittadino –. Io non mi scaldo per la richiesta di dimissioni nei miei confronti, perché nel teatrino della politica queste cose avvengono. Ma inabbiamo visto delle scena da ventennio”. L’attaccointende ventennio fascista: “Una parte dei rappresentanti di FdI ha quella matrice culturale. Ho trovato estremamente sgradevoli certi comportanti: come può un consigliere (Truppo, ndr) permettersi di prendere degli atti comunali e buttarli nel cestino? Con una claque che applaude, oltretutto.