Salernotoday.it - Incendio in un ristorante di Casal Velino, soccorso il titolare

Leggi su Salernotoday.it

Fuoco e fiamme, martedì sera, a Marina di: per cause da accertare, infatti, è scoppiato unnella cucina di un. Probabilmente, a provocare il rogo, un cortocircuito.Sul posto si trovavano i carabinieri, per la cena: immediato il loro intervento con gli.