In vigore i dazi Usa su acciaio e alluminio Bruxelles | Risposta forte ma proporzionata su prodotti americani

doganali del 25% su, voluti da Donald Trump, sono entrati in, aprendo una nuova fase nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner commerciali. Il presidente americano aveva già tassato le importazioni didurante il suo primo mandato (2017-2021), ma questa nuova tassa intende essere “senza eccezioni e senza esenzioni”.La Commissione europea ha annunciato che applicheràdoganali “forti ma proporzionati” su una serie dia partire dal primo aprile, inalle tasse statunitensi del 25% su. L’Unione europea “si rammarica profondamente” delle misure decise dal presidente Donald Trump, ha affermato in una nota la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Nel mirino dici sono merci statunitensi per un valore di 26 miliardi di euro.