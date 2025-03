Iodonna.it - In una scuola per specializzandi si è messo d'impegno a rianimare un manichino: «Bè, almeno non l’ho rotto»

Tutti i Royal sanno come effettuare una rianimazione cardipolmonare. Incluso re Carlo III, che ha imparato la tecnica in Marina. L’occasione giusta per dimostrare in pubblico le sue competenze si è finalmente presentata ieri, con il sovrano invitato aundurante una visita al Royal College Of Nurses, lalondinese per infermieri specializzati. Re Carlo III dj per un giorno: nella sua playlist per il Commonwealth Day c’è anche Bob Marley X Re Carlo III fa l’infermiere per un giornoLa visita ha coronato un’iniziativa avviata da Carlo nel 2019, quando era principe del Galles, iniziativa volta all’avvicinamento dei giovani alle professioni mediche.