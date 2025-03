Ilgiorno.it - In ufficio acquisti e vendite di componenti elettronici

Addetta/o: 1 posto Sede di lavoro: Garbagnate Milanese Codice offerta Afolmet: 91736 Tipologia di contratto: indeterminato La risorsa, all’interno di una società che si occupa di produzione e commercializzazione dielettrici, si occuperà di: pianificazione degli; gestione trattative con i fornitori; controllo andamento consegne e stato scorte di magazzino; interfaccia con amministrazione. Profilo ideale: sono indispensabili Diploma quinquennale, esperienza biennale nelle mansioni previste, utilizzo di AS400 e Office (in particolare di Excel), buona conoscenza della lingua inglese; residenza in zona e mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro. Full time; retribuzione: circa € 1.500 netti mensili per 14 mensilità; periodo di prova. Per info: Afolmet.