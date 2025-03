Ilfattoquotidiano.it - In Serie C crolla tutto: dopo il Taranto viene esclusa anche la Turris, il Girone C resta con 18 squadre

L’ennesima farsa. LaC perde un altro pezzo:illaCalcio è statadal campionato. IlC della Lega Proquindi con appena 18, mentre la classificastravolta per la seconda volta in pochi giorni. È chiaro ormai che la competizione è falsata, ma è sopratla credibilità del sistema a ricevere un’altra picconata.Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato lacon 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. La società era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Covisoc per unadi violazioni di natura amministrativa. È arrivatal’inibizione per tre anni di Antonio Piedepalumbo.Articolo in aggiornamentoL'articolo Inilla, ilcon 18proda Il Fatto Quotidiano.