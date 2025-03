Ilfattoquotidiano.it - “In nome del popolo inquinato, si condannano complicità e silenzio. Ecogiustizia subito”: il flash mob a Brescia per la bonifica dell’ex Caffaro

“Indelsi condanna l’inazione, lae il”. Così si conclude la sentenza simbolica indeldi, letta davanti al teatro Grande in unmob organizzato dalla campagna “”. Una campagna nazionale organizzata da Acli, Libera, Legambiente, Agesci, Azione Cattolica e Arci che quest’oggi ha avuto la sua tappana per chiedere ladelle aree excolpite dal disastro ambientale. Alle 11.30 tutte le sigle promotrici della campagna si sono ritrovate con i cartelli e con gli striscioni davanti al teatro Grande per ilmob al quale hanno partecipato anche alcuni comitati locali. Ha parlato il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani: “Laè uno di quei siti con ritardi insopportabili sulla, siamo qui per chiedere giustizia ambientale”.