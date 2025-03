Secoloditalia.it - In manette il fratello di Maria Rosaria Boccia: è accusato di furto aggravato

Ildi, l’imprenditrice al centro del “caso” Sangiuliano, è stato arrestato con l’accusa di: i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, gli hanno contestato ildi energia elettrica.Qual è l’accusa contro ildellaDurante un controllo eseguito nella giornata di ieri presso il negozio di abbigliamento sito a Pompei, i carabinieri hanno scoperto un meccanismo che, applicato al contatore della corrente, gli consentiva di non registrare i consumi. La circostanza è stata accertata dai tecnici dell’ Enel. Andrea Gaetano, di 44 anni,della imprenditrice divenuta famosa per il caso Sangiuliano, è ora in attesa di affrontare il processo per direttissima.Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe utilizzato un grosso magnete per ‘rallentare’ il contatore dell’energia elettrica così da far risultare un minore consumo.