In manette dopo l’aggressione a una volontaria del 118

FIRENZE – Ancora un’aggressione ai danni di sanitari in provincia di Firenze. La Polizia ha arrestato un cittadino di origine senegalese di 40 anni accusato di lesioni personali nei confronti di unadel 118. Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, il personale sanitario si era recato in piazza Indipendenza per soccorrere il senegalese in difficoltà a causa, verosimilmente, dell’assunzione eccessiva di bevande alcoliche.Adoperandosi per apprestare le prime cure mediche, l’operatrice sanitaria, 27enne, sarebbe stata colpita da diversi pugni sferrati dall’uomo in corrispondenza degli arti superiori.Trasportata alla più vicina struttura ospedaliera, la donna è stata dimessa con cinque giorni di prognosi per le lesioni riportate.Sul posto, le volanti di via Zara hanno nell’immediatezza rintracciato l’uomo.