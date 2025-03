Monzatoday.it - In Lombardia tornano i vitalizi per i politici (ma volontari)

Leggi su Monzatoday.it

È stato approvato il "minio" per i consiglieri regionali della, dopo più di 10 anni dall'abolizione dei. Il consiglio ha approvato il provvedimento con 49 sì (maggioranza, misto eMigliore) e 17 no (mentre Lisa Noja di Italia Viva non ha partecipato al voto).