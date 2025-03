Bergamonews.it - In Lombardia nasce l’osservatorio democratico dello Sport: “Al centro inclusione e accesso alla pratica sportiva”

Promuovere l’alloper tutti in. Questo l’obiettivo centrale delpromosso dal Partito, che ha già tenuto il suo primo incontro.Il Comitato scientifico delè composto dai consiglieri regionali del Pd Paola Bocci e Jacopo Scandella, Mario Beretta, allenatore di calcio e componente Aiac e Figc, Antonio La Torre, direttore tecnico Fidal delle squadre nazionali assolute, Josepha Idem, canoista e già Ministro per lo, e Gianfelice Facchetti, autore, attore e scrittore.Più di 3 milioni di cittadini e cittadine lombardeno un’attivitàiva: il 42% dei residenti, secondo l’analisi del 2024 diPlan, che indica così un dato superioremedia nazionale che si ferma al 36,9%. Anche le attività fisiche non strutturate, quali passeggiate a piedi o in bicicletta, sono molto diffuse: sonote dal 73,3% dei cittadini, ben oltre il 64,8% della media italiana.