In Italia i sacrifici umani avvengono per colpa dei cani

Inesistono i. Come nel Messico precolombiano. Non che non lo sapessi ma l’ho capito meglio, e quantificato, grazie a un intervento di Carlo Giovanardi, eroe dell’antropocentrismo: “Ogni anno muoiono in media dieci persone, di cui cinque bambini, sbranate dai. Sono cento le persone che sono state sbranate dainegli ultimi dieci anni. E qualche decina di migliaia sono finite nei pronto soccorso azzannate dai”. I sacerdoti aztechi, in cima alle loro piramidi, estraevano il cuore ancora pulsante della vittima per offrirlo al dio-Sole. Gli animalistini, devoti al dio-Cane, sono meno truculenti e non uccidono: lasciano uccidere. Ora, pungolate dalle ultime tragedie, le associazioni dei pediatri e dei veterinari tornano a chiedere il patentino, come se tasse e burocrazia potessero rabbonire un rottweiler impazzito.