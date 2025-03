Linkiesta.it - In Groenlandia ha vinto le elezioni l’opposizione di centrodestra

Il partito didei Demokraatit, fino a ieri al, haleparlamentari incon oltre il 30 per cento dei voti, superando i partiti di sinistra della coalizione di governo. Il voto più importante e raccontato della storia dell’isola artica, ambita da Donald Trump, ha avuto al centro della campagna elettorale l’indipendenza dal Regno di Danimarca, di cui lafa ancora parte nonostante abbia ampie autonomie di governo dal 1979.Il voto inè stato contraddistinto da un’ondata di nazionalismo per chiedere che l’isola raggiunga rapidamente l’indipendenza. I nazionalisti di Naleraq hanno raggiunto il 23 per cento. Netto calo invece per i partiti del governo uscente: gli ambientalisti di sinistra di Inuit Ataqatigiit sono al 21 per cento e i socialdemocratici di Siumut al 15 per cento.