Agrigentonotizie.it - In fiamme durante la notte un camion e un escavatore: probabile natura dolosa

Leggi su Agrigentonotizie.it

Un incendio diha distrutto la scorsaune undi proprietà di una ditta edile a Licata.L'incendio è avvenuto in via Torregrossa, dove a quanto pare i mezzi erano parcheggiati da tempo perché forse non funzionanti. Sul posto si sono recati i.