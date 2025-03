Ilgiorno.it - Impiegato amministrativo in azienda del Terzo settore

Leggi su Ilgiorno.it

Mediadela Monza cerca 1contabile da inserire nell’ufficio amministrazione per interfaccia, oltre che con il proprio team di 3 persone, nella gestione quotidiana/contabile, anche con la direzione generale e con gli organi di controllo per la predisposizione di report e chiusure e la parte operativa per gli acquisti. Si offre un percorso di crescita professionale, da condividere in sede di assunzione, al fine di portare il candidato alla mansione di responsabile. Attività previste: registrazione di prima nota contabile, fatturazione attiva e passiva, quadrature contabili, predisposizione bilancio, adempimenti amministrativi. Si richiede esperienza in ufficio contabile, diploma di ragioneria o laurea in discipline economiche, buon utilizzo di Excel e inglese buono.