Imola sul ring Che show sabato con il ’Blaze’

Mma, Kick Boxing, Muay Thai: tutto insieme,15 marzo al PalaRuggi, per una magnifica giornata di sport. Dopo due anni di successi, atorna il Blaze Fight Event, l’evento per eccellenza che riunisce più discipline di combattimento, organizzato dalle società sportive cittadine Usil e Pro Fighting, da anni impegnate nelle persone di Andrea Minguzzi e Matteo Valentini in una collaborazione per la diffusione e divulgazione di questi sport sul territorio imolese. Nato nel 2022 con il nome "Cage Fighting", grazie all’immediata popolarità ottenuta nelle due precedenti edizioni, l’evento, che ogni anno porta sule in gabbia atleti professionisti e di livello internazionale, ha cambiato nome diventando un brand a tutti gli effetti, "Blaze", che oltre al tradizionale appuntamento primaverile, in autunno, ha "raddoppiato" i suoi impegni, dedicando un’intera giornata anche al mondo dilettantistico, con la "Road to Blaze".