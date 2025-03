Tg24.sky.it - Immagini Buongiorno 12 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

Oggi 12l'Italia ricorda la scomparsa di una figura simbolo come quella di Teresa Mattei. Antifascista da giovanissima, nel 1938 venne espulsa da tutte le scuole per aver rifiutato di assistere alle lezioni in difesa della razza; nel 1943 aderì al Pci, diventando la staffetta partigiana Chicchi. Fu tra le fondatrici dei Gruppi di difesa della donna e introdusse la mimosa come simbolo della Giornata della donna, l'8. Terminata la guerra è stata la più giovane rappresentante nell'Assemblea costituente. Nella giornata odierna ha avuto luogo, nel 1938, l'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania nazista. Otto anni prima, nel 1930, Gandhi aveva guidato la Marcia del sale verso il mare di 300 km a Dandi. Nel 1999, infine, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca diventano membri della Nato.