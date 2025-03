Ilfattoquotidiano.it - Ilva, l’ex direttore dovrà risarcire 31 persone che hanno casa ai Tamburi: “Danno pari al 5% del valore. Non potevano usare i terrazzi”

I tarantiniavuto un’altra volta ragione ma, anche in questa occasione, almeno per il momento, dovranno ancora aspettare per capire se vedranno una reale compensazione dei danni subiti in vicende legate all’. Le 31chenel quartiere, ha sentenziato la Cassazione,subito unal 5% deldegli appartamenti e nonpotuto godere a pieno dell’immobile a causa delle polveri di carbone dell’acciaieria. Per questoLuigi Capogrosso è stato condannato in sede civile a risarcirli.Con ogni probabilità, come ricorda il collegio presieduto dalla giudice Antonietta Scrima, si tratterà di poche migliaia di euro visto che quelle abitazioni, già di loro, non sono preziosissime. Quanti? Ancora non si sa. Perché la Terza sezione civile della Suprema Corte ha comunque accolto uno dei motivi del ricorso deldell’acciaieria, quindi si tornerà davanti alla Corte d’Appello di Lecce per stabilire a quanto ammonta ilsubito dai trentuno ricorsi in giudizio.