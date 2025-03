Bollicinevip.com - Ilary Blasi, un amore ritrovato con Bastian Muller

, uncon: unche cresce ogni giornoa gonfie vele per, che con il suosembra averquella serenità che per troppo tempo le era mancata. La conduttrice, reduce da una delle separazioni più chiacchierate dello spettacolo, ha scelto di guardare avanti e di farlo accanto all’imprenditore tedesco con cui condivide ormai da due anni una storia intensa e lontana dai riflettori invadenti.Un messaggio d’che conquista il webProprio per celebrare il loro legame,ha voluto dedicare aun messaggio speciale nel giorno del suo compleanno. “Sei gioia. Ti amo”, ha scritto sulle sue storie Instagram, accompagnando le parole con un’immagine che li ritrae insieme, felici e complici, sulle note di Wonderful Life.