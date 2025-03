Donnapop.it - Ilary Blasi spiega come funziona il nuovo programma The Couple: somiglia davvero al Grande Fratello? Ecco le sue parole

Leggi su Donnapop.it

è pronta a tornare in televisione; dal prossimo 7 aprile sarà alla conduzione di The, ilche la rete Mediaset ha deciso di affidarle.Cosa ha detto sulla trasmissione di cui terrà presto le redini? In tanti hanno suggerito che il format delcondotto dasia molto simile ale che si differenzi dal reality di Signorini per alcune piccole regole differenti.ildi?A quanto pare, i protagonisti deldidovranno sfidarsi con alcune prove fisiche e psicologiche; di recente, proprio la conduttrice ha parlato della trasmissione che condurrà dal prossimo 7 aprile in poi. Citando l’amica Michelle Hunziker, con la quale è stata in vacanza alle Maldive, ha detto: “Che coppia saremmo io e Michelle in questoreality?”.