Ilary Blasi pronta al debutto di The Couple | Che coppia saremmo io e Michelle Hunziker? Partiremmo da amiche e poi diventeremmo nemiche!

Inizierà ad aprile The, il nuovo reality show di Canale 5 che vedrà alla conduzione.Il programma, versione italiana del Gran Hermano duo, spin off iberico del Gran Hermano, vedrà in gara coppie di personaggi famosi e gente comune, non solo partner nella vita, ma anche amici, parenti, colleghi e persino storici rivali o amici. I concorrenti dovranno affrontare una convivenza forzata e prove fisiche e psicologiche per restare in gioco. Solo una delle coppie riuscirà ad aggiudicarsi l’intero montepremi, a decidere chi vincerà sarà esclusivamente il pubblico da casa.Reduce da una vacanza alle Maldive con l’amica, sulle pagine di Chisi è lasciata andare per la prima volta a qualche dichiarazione in merito alla sua nuova avventura televisiva. Chesarebbero lei e la conduttrice svizzera in questo nuovo reality? Le sue parole, fra il serio e il faceto:Siamo due competitive,dae poi