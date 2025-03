Ilfattoquotidiano.it - Il viceministro Leo: “Spesso la Cassazione non è in linea con gli obiettivi del governo. Serve un tavolo di confronto preventivo”

Ildell’Economia con delega al fisco Maurizio Leo vuole un “di” con i giudici di“nell’ottica della certezza del diritto“. Perché, ha detto durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario tributario 2025 nella Sala della Regina di Montecitorio, “assistiamoa sentenze della Corte di, ma anche altri organi di merito, che in qualche modo vanno un po’ non incon gliche ilvuole perseguire“. Nel mirino non c’è stavolta l’ordinanza sul caso Diciotti che ha causato gli strali di Giorgia Meloni, ma una “sentenza sulla valenza di una sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso nell’ambito del processo tributario”.Il riferimento dell’esponente di Fratelli d’Italia è al pronunciamento del 14 febbraio con cui la sezione tributaria della Suprema Corte ha interpretato una norma riformata dalla delega fiscale delMeloni sancendo che una sentenza di piena assoluzione nel processo tributario “si riferisce esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario”.