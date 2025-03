Gqitalia.it - Il vero edificio della Lumon di Scissione esiste ed è ancora più inquietante nella realtà

Nel panorama televisivo contemporaneo, pochi prodotti hanno saputo suscitare il medesimo senso di inquietudine e fascinazione estetica come, la serie creata da Dan Erickson e prodotta da Adam Scott (che è anche protagonista) e co-prodotta da Ben Stiller per Apple TV+. La narrazione, che intreccia thriller psicologico e satira aziendale, trova la sua perfetta ambientazionestruttura imponente e modernista di Bell Works, situata a Holmdel, nel New Jersey. Questo, un tempo sede dell’avanguardistica Bell Labs, non è solo un set, ma une proprio personaggioserie, il cui rigore architettonico amplifica la claustrofobia e l’alienazione vissute dai protagonisti.SeveranceWilson Webbnon si limita a raccontare una storia avvincente, ma utilizza sapientemente la propria ambientazione per rafforzare i temiserie.