Lanazione.it - Il turbo-granchio robot: "Lo spazzino dei mari. Ripulirà i nostri fondali da rifiuti e plastiche"

dio Ferrari PISA "Sono convinto che grazie allaicana avremo un giorno deiripuliti dalla plastica, la piaga del nostro tempo". Una convinzione ma anche una dichiarazione d’intenti, quella di Marcello Calisti professore della Scuola Sant’Anna specializzato nellaicana. Calisti infatti è uno dei padri del, il particolare dispositivo a forma di crostaceo da qualche anno assunto a tempo indeterminato comedeini, vista la sua capacità di scendere fino a 200 metri per recuperare circa 10 chili di micro e macro. Dopo un periodo all’estero, adesso il ricercatore è tornato a Pisa con l’intento di riaprire il laboratorio diicana, dove porterà avanti dei progetti sui dispositivi acquatici. "Attualmente sto studiando - commenta Marcello Calisti - i modelli di ricerca per creare unche sia più stabile, meno invasivo e rumoroso per i pesci e che possa imprimere una forza maggiore per la pulizia dell’ambiente come rimuovere detriti o reti fantasma per pulire i