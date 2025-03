Sport.quotidiano.net - Il tradizionale gala estivo di Santa Sofia. Primi nomi per il premio Sportilia. Fra gli ospiti la Regina del liscio

Novità per il prossimonazionale‘Sport e non solo’ di: il comitato organizzatore svela infatti ideglidella manifestazione che giunge quest’anno alla 27ª edizione. Lunedì 7 luglio alle 21, nella bella cornice verde del Parco della Resistenza (ex parco Giorgi), in attesa della proclamazione degli arbitri di calcio di serie A che saranno accompagnati dal nuovo presidente della loro associazione (Aia) Antonio Zappi, e sempre in attesa di altre conferme prestigiose, saliranno sul palco tre personaggi romagnoli di grande visibilità, per ricevere il prestigioso riconoscimento a loro assegnato in rigoroso ordine alfabetico: ladele del folklore romagnolo Roberta Cappelletti, il pugile Francesco Damiani (medaglia d’argento alle olimpiadi di Los Angeles e campione d’Europa e del mondo dei pesi massimi) e il pianista di originesofiesi Viller Valbonesi, che si è esibito in molti dei più importanti teatri del mondo.