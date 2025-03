Ilfattoquotidiano.it - Il tiktoker Kultur Efecan muore a 24 anni: fatali le challenge di “mukbang” dove si abbuffava di cibo per ore in diretta

Undi 24è morto a causa della pratica “”., così all’anagrafe, era un ragazzo turco che, nel tempo, si era fatto conoscere sui social tramite video in cui sidi. Il giovane, che contava 176.000 followers sulla piattaforma cinese, è deceduto lo scorso 7 marzo per obesità. Le gravissime complicazioni di salute, per, sarebbero emerse in maniera sempre più consistente a causa del “”, una tipologia di video – nata in Corea del Sud attorno al 2010 – in cui diverse personalità del web, come youtuber e, intrattengono i propri spettatori con live o video preregistrati mentre mangiano quantità impressionanti di.Il “” è una pratica molto pericolosa che può portare obesità ed altre complicazioni o patologie correlate.