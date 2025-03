Lanazione.it - Il Tennis Giotto schiera undici squadre nei campionati regionali giovanili

Arezzo, 12 marzo 2025 – Ilnei. Ben cinquantaseiti ete di diverse età avranno il compito di indossare i colori del circolo aretino nella stagione 2025 e scenderanno in campo nelle diverse categorie dall’Under10 all’Under18, vivendo occasioni di confronto e crescita con coetanei di tutta la Toscana. Isaranno sviluppati attraverso due fasi iniziali a gironi seguite dai tabelloni finali a eliminazione diretta che termineranno con l’assegnazione del titolo regionale e con la definizione delle migliori formazioni che avranno accesso alla successiva fase interregionale che rappresenterà l’ultimo step prima delle final-eight nazionali per lo scudetto. I primi a giocare sono stati i ragazzi dell’Under12 “B” maschile formata da Emanuele Bardi, Francesco Castellani, Samuel Ghironi e Filippo Innocenti che, al debutto, hanno vinto per 2-1 con l’At Subbiano, mentre da domenica 16 marzo romperanno il ghiaccio i più piccoli cresciuti nella scuola delche saranno uniti nell’Under10 mista formata da Giulio Belardini, Olivia Caneschi, Tommaso Caneschi, Tommaso Conti, Timo Crocini, Alberto Fabbrini, Angelica Farsetti e Lorenzo Giannetti.