It.insideover.com - Il superchip di Huawei e l’ascesa di Manus: così la Cina minaccia il primato Usa nell’Ia

Leggi su It.insideover.com

La vicenda di DeepSeek è soltanto la punta dell’enorme iceberg tecnologico cinese, in larga parte ancora inesplorato, che rischia di far deragliare le certezze dei colossi hi-tech occidentali. Da Pechino arrivano infatti altre due notizie che certificano i numerosi assi nella manica che Xi Jinping è pronto a calare sul tavolo nel confronto a distanza con Stati Uniti e Unione europea. Mentre gli esperti si stanno ancora chiedendo come abbia fatto Liang Wenfeng, il fondatore di DeepSeek, a lanciare un modello di intelligenza artificiale altrettanto efficace quanto quelli realizzati dai giganti statunitensi, ma a una frazione del loro costo e mobilitando risorse minime, ecco che dal cilindro di Xi sono spuntati altri due conigli. Il primo riguarda untargatoche potrebbe presto far dimenticare al Dragone i gioiellini di Nvidia, i chip di fascia alta Made in Usa che la Casa Bianca impedisce di esportare in