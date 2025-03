Lanazione.it - Il sindaco Peracchini: “Congratulazioni a Pordenone, ma l'avventura non finisce qui”

Roma, 12 marzo 2025 – “Le mie più sincerealla Città di, Capitale Italiana della Cultura 2027, e alla Giuria per il lavoro svolto”. Questo il primo commento deldella Spezia, Pierluigia Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, alla notizia della proclamazione. “Alla Spezia non coglievo tanta passione e partecipazione collettiva, al di là delle compagini politiche, dall’estate 2020 quando lo Spezia Calcio ha raggiunto la serie A – prosegue il– . In questi mesi siamo stati sommersi da tantissimi messaggi di sostegno a questa straordinariache, per quanto mi riguarda, come avevo promesso, nonqui”. “Che siano state la cultura e la sfida a candidarsi a Capitale Italiana della Cultura a generare così tanto entusiasmo è sintomo che in questi otto anni qualcosa è davvero cambiato nella percezione della nostra Città e nella nostra comunità: abbiamo risvegliato una coscienza e un orgoglio della nostra storia e della nostra identità rimasti sopiti per troppi anni di indolenza dettata da una politica che nelle potenzialità culturali spezzine, e non solo, non ci ha mai scommesso sul serio.