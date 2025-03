Ilrestodelcarlino.it - Il silenzio dei pacifisti

Più del 40% della spesa pubblica russa è spesa in armamenti, sottraendo importanti risorse allo stato sociale e ai servizi di un paese che certamente non è ricco, ma nessuna delle manifestazioni deiitaliani tiene in considerazione questi dati, rivolgendo l'attenzione soltanto contro i paesi occidentali che spendono molto meno per la difesa. Altrettanto inquietante è ilsullo spaventoso arsenale di armi atomiche della Corea del Nord, che ha ormai superato le 50 testate nucleari, e che minaccia di distruggere paesi pacifici come la Corea del Sud e il Giappone. Da molto tempo rivolgo queste domande aiitaliani, non ricevendo nessuna risposta. Per quale motivo inon manifestano contro chi sta aumentando spropositatamente i suoi arsenali e già conduce sanguinose guerre? Che genere di pacifismo è questo che non condanna i regimi fondati sulla furia bellicista, ma anzi li esalta, li ammira e li giustifica? Cristiano Martorella